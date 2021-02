Amsterdam grijpt in bij Vondelpark, vanaf morgen minder ingangen open

Hoe lang de maatregelen gaan duren, maakte burgemeester Halsema niet bekend: "Het Vondelpark blijft open, omdat de openbare ruimte in de stad schaars is. Sluiting is een uiterst middel als het gedrag van de bezoekers daartoe aanleiding geeft. De maatregelen gaan voor onbepaalde tijd in." Ook afgelopen zondag greep de politie al in bij een feest in het Vondelpark.

Ook in andere steden was het door het mooie weer druk in parken. Onder meer in Tilburg ging de politie over tot het sluiten van het Spoorpark. De gemeente beraadt zich daar nog op maatregelen.