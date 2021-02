Vrouwen in Nederland en EU stellen zwangerschap en kind steeds langer uit

Vrouwen in Nederland en elders in de Europese Unie worden gemiddeld op steeds latere leeftijd moeder. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van statistiekbureau Eurostat over het jaar 2019.

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen in 2019 hun eerste kind kregen was 30,1 jaar. Daarmee waren ze iets ouder in vergelijking met een jaar eerder: in 2018 was het nog 30 jaar.

In de hele Europese Unie is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden 29,4 jaar, in 2018 was dat 29,3.

De jongste moeders wonen in Bulgarije: daar is de gemiddelde leeftijd 26,3. Daarna volgt Roemenië met 26,9 jaar. In Italië worden vrouwen gemiddeld gezien het laatst moeder: op 31,3 jaar. Ook in Spanje en Luxemburg beginnen vrouwen relatief laat aan kinderen: daar is de gemiddelde leeftijd bij de eerste bevalling 31,1 jaar.

Uitstel kan tot afstel leiden

Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser zei eerder tegen de NOS dat vrouwen er vaak niet bij stilstaan dat het uitstellen van kinderen krijgen tot afstel kan leiden. "Er wordt steeds vaker teruggevallen op vruchtbaarheidsbehandelingen en het kan resulteren in steeds meer ongewilde kinderloosheid."