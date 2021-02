Celstraffen voor hulp aan ex-topman Nissan bij vlucht uit Japan

Een rechtbank in Istanbul heeft twee piloten en een steward van een Turkse private luchtvaartmaatschappij veroordeeld voor hulp aan de voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn bij diens vlucht uit Japan. Ze kregen een gevangenisstraf van vier jaar en twee maanden voor mensensmokkel.

Ghosn werd in 2018 in Tokio opgepakt op verdenking van financieel mismanagement. Hij mocht zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar was bang dat hij geen eerlijk proces zou krijgen.

In 2019 verstopte hij zich naar verluidt in een kist voor geluidsapparatuur die naar het vliegveld van Osaka werd gebracht. Vanaf daar vloog hij naar Istanbul, waar hij weer een andere vlucht pakte naar Beiroet.

De piloten die Ghosn van Osaka naar Istanbul vlogen, hielden tijdens het proces vol dat ze niet wisten dat hij aan boord was.

De steward zegt dat hij dat pas hoorde, nadat het toestel in Istanbul was geland. Hij gaf toe dat hij Ghosn daarna bij zijn vlucht naar Beiroet heeft geholpen, maar hij zou dat gedaan hebben omdat hij bedreigd werd.

Het Turkse Openbaar Ministerie had twaalf jaar geëist voor elk van de drie verdachten. Vier andere verdachten gingen vrijuit.