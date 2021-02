Coronadebat in verkiezingstijd: campagne voeren in de Tweede Kamer

Met nog drie weken te gaan tot de verkiezingen staan de debatten over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus steeds meer in het teken van de verkiezingscampagne. In het coronadebat van vandaag begonnen de partijen er zelf over.

Oppositiepartijen als SP, GroenLinks en PVV vroegen zich hardop af of het moment waarop het kabinet met de versoepelingen komt niet alles te maken heeft met de aanstaande verkiezingen.

De felheid waarmee de partijen het debat aangingen en de versoepelingen bekritiseerden- ze gaan niet ver genoeg of zijn juist te risicovol- wijzen net zo goed op verkiezingskoorts.

Oog voor de eigen achterban

Partijleiders die door de coronamaatregelen nauwelijks campagne in het land kunnen voeren, grijpen hun kans in de Kamerdebatten om demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte - eenzaam aan kop in de peilingen- aan de tand te voelen en hun eigen ideeën voor het voetlicht te brengen.

Iedereen laat zien oog te hebben voor wat onder mensen (dan wel hun achterban) leeft. Zo pleit de PvdA voor meer steun voor kleine ondernemers, wil de PVV nu de terrassen openen en straks gewoon Koningsdag kunnen vieren en propageert Denk de opening van de sportscholen.

Een brede verzameling partijen. van D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks en PvdA tot aan de Partij voor de Dieren, dringt aan op meer ruimte voor fysiek onderwijs op universiteiten en hogescholen. De ChristenUnie wil "Fieldlab-experimenten" in onder meer kerken. En regeringspartijen VVD en CDA benadrukken in alle vrijheid dat het kabinet in elk geval moet kijken naar het openen van terrassen.

Fopspeen en koehandel

De oppositie pakt de keuzes van het kabinet hard aan. GroenLinks-leider Klaver twitterde al voor het debat dat hij bij de persconferentie gisteren niet naar de premier maar naar lijsttrekker Rutte zat te kijken. Denk-voorman Kuzu heeft het gevoel dat er "fopspeentjes aan mensen worden uitgedeeld", en SP-leider Marijnissen beschuldigt Rutte van "koehandel" met de maatregelen.

"Is het verkiezingskoorts die overheerst of weten ze het niet meer", vraagt Marijnissen zich af. PVV-leider Wilders heeft die indruk ook: "Vorige week hadden we nog de zwaarste lockdown in de wereld en nu doet Rutte alsof we weer wat vrijheid krijgen." Wilders vindt dat misleidend en betitelt de versoepelingen als "slechts wat kruimels". Volgens PvdA-leider Ploumen "regeert de willekeur".

Crisismanager Rutte

Rustig als altijd antwoordt crisismanager Rutte de Kamer. Verder versoepelen zit er niet in: wat vanaf volgende week weer mag is al "heel erg spannend". Hij wijst op het risico dat het kabinet met het deels heropenen van de middelbare scholen neemt. Rutte gelooft dat de universiteiten en hogescholen in staat zijn om coronaproof onderwijs te organiseren, en zou dat het liefst "as we speak" ook doen. Maar het leidt ook tot veel meer reisbewegingen, met alle gevolgen van dien.

Hetzelfde geldt volgens hem voor de terrassen: als je die nu opent heeft dat een "aanzuigende" werking. En het verlengen van de avondklok tot 15 maart is noodzakelijk, om de kleine versoepelingen voor de contactberoepen en de middelbare scholen mogelijk te maken.

Er is kritiek op de "avondklok-draai" van het kabinet. "De premier zei eerst dat de avondklok een rotmaatregel was, die als eerste weer zou worden afgeschaft", zegt CDA'er Heerma. "De communicatie moet op punten beter."

Dat vastgesteld hebbende, accepteert een meerderheid in de Kamer na een dag debatteren -waarbij iedereen zijn stelling heeft verdedigd- uiteindelijk toch de verlenging van de avondklok. En ook de gisteren aangekondigde versoepelingen worden door een meerderheid gesteund. Want uiteindelijk wil ook een meerderheid van de partijen vooral laten zien dat ze oog en begrip hebben voor de "lucht en ruimte" waar steeds meer mensen zo'n behoefte aan hebben.