Ministerie moet meer documenten vrijgeven over vuurwerkramp Enschede

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet meer documenten vrijgeven over het Nederlandse vuurwerkbeleid ten tijde van de vuurwerkramp in Enschede.

Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, vandaag in hoger beroep beslist. Het verzoek daartoe is ingediend door voormalig directeur van het ontplofte bedrijf Rudi Bakker en zijn zoon. Ze deden daarbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De documenten zijn voor Bakker en zijn zoon van groot belang. Ze willen hiermee aantonen dat het bedrijf niet de regels overtrad met een te grote hoeveelheid vuurwerk in de opslag, maar dat het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat verkeerde regels hanteerde.

Zwartgelakt

De twee kregen na hun verzoek in eerste instantie vijftig documenten opgestuurd, maar een groot deel daarvan was zwart gelakt of ontbrak. Dus stapten ze naar de Raad van State.

Volgens de bestuursrechter is de weigering van het ministerie om meer documenten openbaar te maken onvoldoende gemotiveerd, schrijft RTV Oost. Ook is niet al het mogelijke gedaan om de ontbrekende documenten te vinden. Dat terwijl de bewaartermijn nog niet eens is verstreken.

Het ministerie krijgt tien weken de tijd om de informatie alsnog boven tafel te krijgen.