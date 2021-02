Deze winter telde vijf zachte dagen, de meeste in 120 jaar

De meteorologische winter telde niet eerder zoveel zachte dagen als dit jaar. In De Bilt steeg het kwik vandaag voor de vijfde dag op rij boven de 15 graden, meldt Weerplaza. Tot nu toe waren alleen vier zachte dagen in een winter gemeten, in het seizoen 2018-2019.

Gemiddeld genomen gebeurt het iets vaker dan eens per twee winters dat het een dag in De Bilt 15 graden of warmer wordt.

Ook is er sprake van vier dagrecords op een rij. Op het hoofdstation in De Bilt was het vandaag om 12.30 uur 16,9 graden. Sedert het begin van de metingen in 1901 is het op deze datum niet zo warm geweest in de Utrechtse plaats.

Als het vandaag nog ergens 20,6 graden wordt, dan wordt het ook de warmste winterdag ooit gemeten. Dat record is nog niet eens zo heel oud: in 2019 werd het op 27 februari in Arcen 20,5 graden.

Opwarming van het klimaat

De warmterecords zijn het gevolg van klimaatverandering. "Zonder opwarming van het klimaat zou de verhouding tussen warmterecords en kouderecords nagenoeg gelijk zijn," aldus Weerplaza.

Daar is nu geen sprake van. In 2020 noteerde De Bilt veertien datum-warmterecords en geen enkel datum-kouderecord, in 2019 werden nagenoeg dezelfde aantallen genoteerd. Het laatste datum-kouderecord stamt wel uit dat jaar, op 6 oktober 2019.

Het is maar de vraag of het morgen in De Bilt ook nog een zachte dag wordt. Vanuit het westen is bewolking op komst en daardoor wordt het wat minder zacht. Vrijdag en de dagen erna worden sowieso geen warmterecords meer verwacht, hoewel de temperatuur voor de tijd van het jaar nog altijd aan de hoge kant is.