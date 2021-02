Duitsland veroordeelt extremistische imam Abu Walaa tot tien jaar

In Duitsland is een extremistische imam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar. Het gaat om de oprichter en leider van de Duitse tak van terreurorganisatie Islamitische Staat Ahmad Abdulaziz Abdullah A.

Drie medeverdachten kregen celstraffen van vier tot acht jaar. De 37-jarige A., die bekendstaat als Abu Walaa, is een haatprediker uit Irak. Volgens de rechter heeft hij met zijn netwerk jonge moslims in vooral het Ruhrgebied en in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen geradicaliseerd en naar IS-strijdgebied in Syrië en Irak gestuurd.

De man was imam van de in 2017 verboden Duitstalige Islamitische Groep Hildesheim. Hij werd in 2016 met twee anderen gearresteerd.

Een van de medeverdachten is een Duitse Serviër. Hij kreeg acht jaar cel. Hij zou zijn woning in Dortmund hebben gebruikt als gebedsruimte en daar ook de extremistische aanslagpleger Anis Amri tijdelijk verborgen hebben gehouden.

De Tunesiër Amri pleegde de aanslag met een truck op een kerstmarkt in Berlijn in 2016, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en meer dan vijftig gewonden vielen. Hij werd later in Milaan doodgeschoten door de Italiaanse politie toen hij zich verdacht gedroeg.

Undercoveroperatie

De man uit Dortmund en een verdachte uit Duisburg, die 6,5 jaar kreeg, werden ook veroordeeld voor het radicaliseren van een groot aantal islamisten. Twee van hen zouden in Irak zelfmoordaanslagen hebben gepleegd waarbij veel doden vielen. Anderen stonden de afgelopen tijd terecht.

De veiligheidsdiensten ontdekten de groep van Abu Walaa en zetten een infiltrant in, die zich Murat noemde. Hij was undercoveragent van de politie in Noordrijn-Westfalen en volgde ook Anis Amri. Zijn verklaringen werden in de zaak gebruikt, maar hij mocht niet als getuige optreden.

De kroongetuige was een jonge man uit Gelsenkirchen die zich als tiener had aangesloten bij IS, maar zich daar later van afkeerde en ging samenwerken met de autoriteiten.