24 nieuwelingen op het stembiljet, deze partijen maken kans op een zetel

Het zal geen schok zijn dat Code Oranje met ex-PVV'er Richard de Mos als aanvoerder in de rechtervijver vist, waar het redelijk druk is. "Maar met ombudspolitiek heeft de partij wel iets in handen", zegt Kanne. "Dat appelleert aan een gevoel van 'is er wel iemand die opkomt voor míjn belangen?'"

Want dat is simpelweg wat De Mos wil, vertelt hij. "Problemen van mensen oplossen." Volgens de lijsttrekker wordt er landelijk van alles besloten wat lokaal tot problemen leidt en waardoor de leefbaarheid achteruit gaat. Code Oranje wil meer inspraak voor de burger en meer geld en macht naar de regio en gemeenten. En dat moet dan worden betaald door "minder migratie en minder Europa".

Robin Hood

Wat voor Code Oranje spreekt is de bekendheid van De Mos. Zijn partij is de grootste in de Haagse gemeenteraad, en ongeveer de helft van de Nederlanders weet wie De Mos is, stelt Kanne. Wat wellicht aan zijn bekendheid heeft bijgedragen, is rechtszaak die tegen hem loopt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de politicus onder meer van corruptie. De Mos zegt onschuldig te zijn.

"De zaak kan roet in het eten gooien", zegt Kanne. "Maar het kan ook bijdragen aan zijn reputatie van Haagse Robin Hood, de man die het opneemt voor de armen en zich teweer stelt tegen de gevestigde orde."

Of hij, en de drie andere partijen dat vanuit de Tweede Kamer gaan doen, weten we over een paar weken. 15, 16 en 17 maart zijn de stembureaus open, de (voorlopige) uitslag volgt dan naar verwachting in de nacht van de 17de.

Meer weten over de gevestigde partijen? In deze video gaat NOS op 3 de dertien grootste langs: