Kabinet verhoogt coronavergoeding vaste lasten bedrijfsleven

Het kabinet verhoogt de maximumbedragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten, een regeling die in het leven is geroepen vanwege de coronacrisis. De bedragen waren in januari al omhoog gegaan en demissionair minister Van 't Wout en staatssecretaris Keijzer maken daar nu 550.000 euro per kwartaal van voor het midden- en kleinbedrijf (was 330.000 euro) en 600.000 euro voor grote bedrijven (was 400.000 euro). De maatregel geldt voor de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Verder stijgt de voorraadsubsidie voor winkeliers die hun deuren moeten sluiten van maximaal 200.000 naar 300.000 euro. Voor de verruimingen trekt het kabinet in totaal 335 miljoen euro uit.

Geen nieuwe regeling

Van t' Wout en Keijzer hebben dus voor een aanpassing van de huidige regeling gekozen. Volgens hen zou het maken van een heel nieuwe regeling maanden kunnen duren, waardoor ondernemers langer op hun geld zouden moeten wachten. Ook zou een nieuwe regeling meer uitvoeringskosten opleveren.

Vooral middelgrote bedrijven, zoals grote horecaondernemingen en winkelketens tot zo'n 50 filialen, moeten van de verruimingen profiteren. Economische Zaken brengt de komende tijd in kaart welke problemen er precies spelen in het grootwinkelbedrijf en hoe die sector er financieel voor staat.

De wijzigingen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.