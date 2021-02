Loonsverhoging supermarkten roept vragen op bij mededingingsautoriteit

In september werd voor het eerst onderhandeld over een nieuwe cao voor supermarktpersoneel. Vakbond FNV eist 5 procent meer loon. Omdat de onderhandelingen niets opleverden, voert de vakbond momenteel actie.

Volgens FNV-onderhandelaar Martens is het vanwege de loonsverhoging lastig om supermarktpersoneel in actie te krijgen. "Medewerkers vinden het al prachtig dat ze dit hebben gekregen. Wij vinden het ook positief, maar veel te weinig."

Martens vindt het goed dat de toezichthouder nu onderzoek doet. "Ik ben mij bewust van die regel en die is door de werkgever genegeerd. Het is allemaal bedoeld om 'vakbondje te pesten' en dat hoort niet in dit land."

Eerder voorgekomen

Namens de grote supermarkten doet Pieter Verhoog van brancheorganisatie VGL de cao-onderhandelingen. Volgens hem is er niets nieuw aan de loonsverhoging die werkgevers hebben gegeven in aanloop naar een nieuwe cao. "Dit is in het verleden vaker voorgekomen, ook bij supermarkten een aantal jaar geleden."

Volgens hem is er er geen advies uitgegaan aan werkgevers om de lonen met 2,5 procent te verhogen. "Je ziet bij supermarkten wat de loonsverhogingen betreft een diffuus beeld."