Agenten vrijuit voor dood verwarde zwarte man in New Yorkse Rochester

Agenten die betrokken waren bij de dood van een 41-jarige zwarte man in Rochester in de Amerikaanse staat New York, worden niet vervolgd. Volgens een zogeheten grand jury is er niet voldoende bewijs om de agenten aan te klagen voor de dood van Daniel Prude.

Het incident vond vorig jaar plaats in maart, maar beelden ervan kwamen in september naar buiten nadat er in heel Amerika protesten waren geweest vanwege de dood van George Floyd. Op de beelden was te zien dat Prude naakt over straat rende. Toen hij op de grond begon te spugen, trokken agenten een zak over zijn hoofd, sloegen hem in de boeien en drukten hem twee minuten tegen de grond totdat hij stopte met ademen. Een week later overleed hij.

Na publicatie van de beelden waren er dagen achtereen protesten in Rochester. De politietop van de stad besloot op te stappen en de openbaar aanklager stelde een grand jury in.

Volgens de lijkschouwer was Prude onder invloed van PCP, een drug waar je van gaat hallucineren. Dat heeft bijgedragen aan de dood van Prude, naast "complicaties van verstikking door een situatie van fysieke beperking".

'Het systeem liet hem in de steek'

Het verweer van de agenten is dat ze een toegestane methode gebruikten bij Prude: segmenting. Daarbij wordt een arrestant bij hoofd en middel in bedwang gehouden. Die methode is echter alleen toegestaan om handboeien om te kunnen doen.

Openbaar aanklager Letitia James van de staat New York heeft gezegd "extreem teleurgesteld" te zijn in het besluit van de grand jury: "Het justitiële systeem werkt pogingen tegen om wetshandhavers verantwoordelijk te houden voor het onrechtmatig doden van zwarte Amerikanen." Ook vindt ze dat agenten getraind moeten worden om de staat waar Prude zich in bevond te herkennen. Een delier als gevolg van PCP leidt vaker tot een hartstilstand. Als agenten dat hadden herkend, hadden ze wellicht anders gehandeld, redeneerde James.

Ook de familie van Daniel Prude reageerde verslagen op het nieuws. "Het systeem heeft hem in de steek gelaten", aldus advocaat van de familie, Elliot Shields.