Dalende coronacijfers in India: 'Het ergste is achter de rug'

"Ik denk dat het ergste achter de rug is", zegt de vooraanstaande viroloog Shahid Jameel. "Een mogelijke reden is de jonge bevolking van India: twee derde van de mensen is onder de 35 jaar. Bij jongere mensen is de besmetting vaak asymptomatisch of milder. Dus veel mensen worden niet eens getest, maar wel blootgesteld. Dat is niet te zien in de officiële aantallen positieve gevallen."

Een tweede mogelijke verklaring is dat mensen in India, en ook in andere Zuid-Aziatische landen, hun hele leven met veel besmettelijke ziektes te maken krijgen, zegt Jameel. "Daardoor is de aangeboren of algemene weerstand hoger. Dit houdt het virus onder controle in de keel en neus, maar laat het niet toe in de longen."

Verkiezingen met hoge opkomst

Jameel denkt dus niet dat mensen in India minder snel besmet worden, maar dat ze dit lang niet altijd doorhebben. "Het kan zijn dat de aantallen veel hoger zijn. Uit het meest recente onderzoek bleek dat zo'n 21 procent van de Indiërs antistoffen heeft. En dat cijfer laat niet de dichtbevolkte steden zien. In Delhi heeft nu bijvoorbeeld 55 tot 60 procent van de mensen antistoffen. Dus daar waar het virus zich sneller verspreidt, zijn veel meer mensen al blootgesteld. Daarom zijn er minder nieuwe gevallen en gaan de aantallen besmettingen omlaag."

Dat kan ook verklaren waarom nu in een aantal deelstaten de cijfers wel weer voorzichtig stijgen. In Maharashtra waren onlangs dorpsverkiezingen met een hoge opkomst, waardoor mensen in dorpen een grotere kans liepen besmet te worden. Ook in Punjab, het centrum van grote boerenprotesten, stijgen de aantallen.

Niet één patiënt

"Natuurlijk worden lang niet alle positieve gevallen en coronadoden geteld", zegt Jameel. "Dat is overal zo in een pandemie, want je kunt niet iedereen testen. En in een land als India, waar zelfs in de beste tijden lang niet alle doden worden gerapporteerd, is het onvermijdelijk."

Toch is het volgens hem duidelijk dat het nu beter gaat dan enkele maanden geleden. "Een goede indicatie is wat er nu in de ziekenhuizen gebeurt. Dat was heel anders in september en oktober. Er zijn meer dan honderd coronaziekenhuizen in Delhi alleen al, waar niet één patiënt ligt. Dus hoewel de officiële aantallen misschien niet kloppen, kun je dit soort ontwikkelingen niet missen."