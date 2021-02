Steun, kritiek, perspectief: zo kijken ze in buurlanden naar het coronabeleid

België denkt al aan 1 mei

Aangezien er in België wel een breed pakket aan verplichte maatregelen geldt, speelt bij onze zuiderburen ook volop de discussie: versoepelen of niet? Gisteren gaf de premier samen met virologen een presentatie. Daarin schetsten ze de verschillende scenario's voor de komende tijd.

"Daaruit bleek dat per 1 maart versoepelen te riskant is", zegt correspondent Sander van Hoorn. "Per 1 april was het volgens de modellen al minder riskant. En per 1 mei hadden de huidige maatregelen al zo veel effect dat er heel serieus aan versoepeling kan worden gedacht, zoals het onder voorwaarden openen van restaurants."

De presentatie was bedoeld om perspectief te geven. "Maar ik denk ook om de druk op het kabinet weg te nemen om sneller te versoepelen. Hiermee is de toon gezet: er is licht aan het einde de tunnel, nog twee maanden volhouden."

In België geldt net als in Nederland een avondklok. In Vlaanderen van middernacht tot 05.00 uur en in Wallonië en Brussel van 22.00 uur tot 06.00 uur. Volgens correspondent Van Hoorn was tegen de maatregel een stuk minder weerstand dan in Nederland.