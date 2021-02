Koos Vegter, de man achter de nieuwjaarsrolletjes, overleden

Koos Vegter, oud-directeur van de gelijknamige banketfabriek Vegter in Hoogezand, is op 90-jarige leeftijd overleden. Vegter leidde het bedrijf tot 1996 en onder zijn leiding nam de productie van het opgerolde wafeltje dat nu bekendstaat als 'Vegter's Rolletje' toe van nog geen 20.000 naar 600.000 per jaar.

Dat was vooral een kwestie van handig inspelen op de toenemende vraag door het productieproces te automatiseren, zegt zijn zoon Gert bij RTV Noord. "Mijn vader had genoeg kennis van het bakkersvak, maar zijn hart lag bij de automatisering. Hij hield niet van gepiel met deeg."

Gemeentearchivaris Teade Smedes van Midden-Groningen bevestigt dat. "Hij haalde in de jaren 60 machines uit Frankrijk en heeft die in Hoogezand weer opgebouwd. Hij heeft de fabriek groot gemaakt."

Nieuwjaarsrolletje

Jacobus (Koos) Vegter was de vierde generatie Vegter die aan het hoofd stond van het familiebedrijf. Hij zorgde er niet alleen voor dat de productie van het rolletje toenam, hij was ook verantwoordelijk voor de naamsverandering: het nieuwjaarsrolletje (een traditie in Noord- en Oost-Nederland) heette voortaan Vegter's Rolletje.

"Hij wilde het product loshalen van oud en nieuw, zodat men ook gedurende de rest van het jaar de koekjes ging eten. Dat is niet helemaal gelukt", aldus Gert Vegter. "Desalniettemin is het een belangrijke slag geweest. Er waren toen ook nog veel andere bakkerijen die de rolletjes maakten en die zijn in de loop van de jaren allemaal verdwenen."

Winstmarge op koekjes

De schaalvergroting had niet alleen voordelen. Toen een grote Duitse afnemer van de koekjes zich plotseling terugtrok, ging Vegter's failliet. Dat is nu twee jaar geleden. Het kon niet anders, zei curator Pieter Lettinga toen. "De winstmarge op koekjes is klein. Als dan een grote afnemer afhaakt, heb je een probleem."

"Daar heeft mijn vader veel verdriet van gehad", zegt Gert Vegter. Maar het liep goed af. Een groep medewerkers nam het bedrijf over, inclusief de geautomatiseerde productie van de rolletjes. Koos Vegter, die tot voor kort nog rondliep in de bakkerij, is in zijn slaap overleden.