Peuter Claire minder te zien in Chateau Meiland vanwege verbod op kinderarbeid

Claire, de 3-jarige dochter van Maxime Meiland, zal de komende tijd minder te zien zijn in de SBS-realityserie Chateau Meiland. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft na een onderzoek ingegrepen vanwege het verbod op kinderarbeid in Nederland. De familie Meiland is teleurgesteld, laat oma van Claire, Erica Meiland, aan de NOS weten.

In Nederland is arbeid door kinderen jonger dan 13 jaar verboden, "om kinderen gewoon lekker kind te laten zijn". Voor cultureel of artistiek werk, zoals een televisieprogramma, kan een uitzondering worden aangevraagd. In dat geval mag een kind maximaal zes keer op televisie verschijnen. Dat geldt dus ook voor Claire.

En dat is niet makkelijk tijdens de opnames, zegt Erica. "Voor de crew is het lastig werken, want Claire moet steeds uit beeld worden gehouden wat zijzelf ook niet leuk vindt", zegt ze. "En voor de kijkers is het ook erg jammer."

De producent kijkt of er nog een oplossing kan worden gevonden voor de ingreep van het ministerie.

Voor het eerst in Nederland

Het nieuwe seizoen van de populaire realityserie Chateau Meiland is vanaf 1 maart te zien. Voor het eerst wordt de serie opgenomen in Nederland, in het Gelderse Hengelo. Eerdere seizoenen speelden zich af in Frankrijk.

Het is niet de eerste keer in Nederland dat deze ontheffing voor televisieprogramma's wordt aangevraagd, zegt de Inspectie. Als Claire toch vaker dan 6 keer in de serie te zien is, riskeert familie Meiland en de werkgever een boete. Een boete wordt berekend per persoon en per dag en het boetenormbedrag bedraagt minimaal 1000 euro en maximaal 2000 euro.