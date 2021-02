Provincie Overijssel haalt bordjes landelijke fietsroutes weg, ANWB is boos

De provincie Overijssel heeft deze week een deel van de groene routebordjes van het landelijk fietsroutenetwerk weggehaald. Volgens de ANWB zijn daardoor bekende landelijke fietsroutes niet meer te fietsen.

Onder meer de populaire Saksenroute, die door Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland loopt, is door de maatregel onderbroken. De ANWB wil dat de provincie de bordjes zo snel mogelijk terugplaatst, zeker nu Nederland in de ban is van het coronavirus. "Het is een tijd waarin fietsen enorm piekt", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost.

Volgens de provincie is al jaren bekend dat Overijssel zou stoppen met het onderhouden van de routes. "De routes zouden verbeterd worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De strategie van het platform lijkt eerder gericht op het behouden van het bestaande aantal fietskilometers dan op het moderniseren van een verouderd systeem."

De ANWB begrijpt die reactie niet zo goed en zegt dat het fietsroutenetwerk nog steeds goed werkt. "We willen graag met de provincie in gesprek en op zoek naar een oplossing."

4000 kilometer aan fietsroutes

De ANWB vormt samen met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze stichting beheert bijna 4000 kilometer aan fietsroutes door heel Nederland, te herkennen aan de groene bordjes.

Fietsers kunnen op 8900 knooppunten kiezen welke route ze volgen. De knooppunten in Overijssel zijn nu weggevallen.