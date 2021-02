Televisieserie over Twentse diplomaat die seriemoordenaar ontmaskerde

De in Twente opgegroeide diplomaat Herman Knippenberg (76) speelde in de jaren 70 een cruciale rol bij de opsporing van seriemoordenaar Charles Sobrahj. Zijn verhaal is verfilmd en de serie is binnenkort in Nederland te zien op Netflix.

Het verhaal begint in 1975 als Knippenberg werkt op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Hij krijgt een brief van een man uit Amsterdam, die schrijft dat hij al zes weken niets meer heeft gehoord van zijn schoonzus en haar vriend. Zij maakten een reis door Thailand.

Knippenberg legt de link tussen het Amsterdamse stel en twee verkoolde lijken die kort daarvoor langs de weg zijn gevonden. Aan de hand van onder meer een aanwijzing in de brief over het Amsterdamse stel komt hij Sobrahj op het spoor. "Het gaf me een schok. De manier waarop ze waren toegetakeld, levend verbrand. Hier kon ik het natuurlijk niet bij laten zitten", zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De serie, een coproductie met de BBC, is in Groot-Brittannië goed ontvangen: