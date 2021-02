Georgische oppositiepoliticus met ladder uit kantoor gehaald en opgepakt

In Georgië heeft de politie het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij bestormd en een van de leiders opgepakt. Voorzitter Nika Melia van de Verenigde Nationale Beweging (UNM) wordt ervan beschuldigd dat hij bij een demonstratie in 2019 heeft aangezet tot geweld. Zelf zegt hij dat dat een politiek gemotiveerde beschuldiging is om hem in diskrediet te brengen.

Melia werd opgepakt enkele uren na het aantreden van een nieuwe premier, oud-defensieminister Garibasjvili. Diens voorganger, Gacharia, had geweigerd Melia op te laten pakken uit angst voor een grote politieke crisis. Het plan om Melia te arresteren, leidde de afgelopen tijd tot grote politieke spanning in Georgië.

Vanmorgen viel een grote politiemacht het kantoor van de UNM in Tblisi binnen. Een deel van de politiemensen klom met een brandweerladder het gebouw in. Op beelden is te zien dat Melia wild gebarend zijn partijgenoten toespreekt terwijl hij wordt meegevoerd door een groot aantal agenten.

Een enorme troepenmacht heeft de oppositieleider uit zijn kantoor gehaald. Daarbij viel een deel van de agenten het pand via het dak binnen: