Kleine Zweedse gamestudio is met Vikinggame Valheim verrassing in gamewereld

Vijf Zweedse game-ontwikkelaars baren opzien in de game-industrie. Hun Vikinggame Valheim is pas twee weken uit en is al ruim drie miljoen keer verkocht. Afgelopen weekend dwaalden meer dan 500.000 mensen tegelijkertijd door de mythologische wereld van Valheim, blijkt uit gegevens van gameplatform Steam.

Opvallend aan het succes van Valheim is het kleine team dat erachter zit. Bij veel grote hits werken enorme teams langdurig aan een complexe game, die al snel tientallen miljoenen kost. Een voorbeeld waar NOS op 3 eerder over berichtte, is de cowboygame Red Dead Redemption, waar zo'n 3800 mensen aan werkten met soms werkweken van 60 tot 100 uur. Dat staat in schril contrast tot het team van vijf man bij gamestudio Iron Gate.

"Valheim zit op een koers die we nog nooit hebben gezien", schrijft techsite The Verge, over het spel, dat veel simpeler in elkaar steekt dan de grote blockbustergames. Of zoals gamestudio Iron Gate zelf zei nadat er twee miljoen games waren verkocht: "We hebben nu een meer dan 700 jaar oud record gebroken met de grootste Vikingpopulatie in de menselijke geschiedenis. De vorige piek lag op ongeveer 500.000 Vikingen en dat was in het jaar 1300."

Overleven

Het spel, met een verhaal op basis van de Noorse mythologie, begeeft zich in een populair genre: de survivalgame, met ook bekende titels als Minecraft en Rust. Net als die spellen, kan Valheim met of tegen vrienden gespeeld worden, met maximaal 10 mensen per sessie.

Spelers maken een Vikingpersonage, waarmee ze moeten overleven in een wild land vol gevaarlijke mythische wezens. Door grondstoffen te verzamelen en vestingen te bouwen, kunnen ze zichzelf beschermen. Met vikingschepen kunnen ze op ontdekking gaan langs de fjorden, om in de bergen samen nieuwe burchten op te richten en het land leefbaarder te maken.