Crystal methlab gevonden in centrum Veghel na klachten over chemische lucht

In een loods in het centrum van Veghel heeft de politie gisteravond een drugslab gevonden. Agenten kwamen het lab op het spoor na klachten over een chemische lucht.

De locatie was bedoeld voor de productie van de zeer verslavende drug crystal meth. Toen agenten bij de loods aankwamen, vluchtte op hoge snelheid een auto met meerdere inzittenden uit het pand weg. Daarbij werd volgens de politie zoveel haast gemaakt, dat de half openstaande roldeur eruit werd gereden. De auto en de inzittenden zijn nog niet gevonden.

Over de omvang van het lab is nog niets bekend. De politie verwacht ook een groot deel van vandaag bezig te zijn met onderzoek.