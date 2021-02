Vrouw Mexicaanse drugsbaas El Chapo opgepakt op vliegveld VS

De vrouw van de Mexicaanse drugsmagnaat El Chapo is opgepakt. De 31-jarige Emma Coronel Aispuro, die zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit bezit, werd aangehouden op het internationale vliegveld Dulles, in de buurt van Washington.

Coronel Aispuro wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie verdacht van drugssmokkel. Ze zou van plan zijn geweest om minstens een kilo heroïne, vijf kilo cocaïne, 1000 kilo marihuana en 500 gram crystal meth naar de VS te smokkelen.

Volgens de aanklacht heeft de vrouw ook geholpen bij de ontsnapping van El Chapo uit een Mexicaanse gevangenis in 2015 en bood ze hulp bij een tweede ontsnappoging uit een cel, voordat de drugsmagnaat werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten begin 2017.

Mogelijk moet ze morgen al voor de rechter komen.

Levenslange celstraf

El Chapo, die in het echt Joacquin Guzman heet, werd twee jaar geleden veroordeeld tot een levenslange celstraf voor zijn rol bij het Sinaloa-kartel, dat al jaren enorme hoeveelheden drugs naar de VS smokkelt. El Chapo ontsnapte in 2015 uit een Mexicaanse gevangenis via een tunnel van 1,5 kilometer lang onder zijn cel. Een paar maanden later werd hij opgepakt. Bij de arrestatie kwamen meerdere handlangers van de drugsbaas om het leven. Later werd hij uitgeleverd aan de VS.

Coronel Aispuro en El Chapo zijn sinds 2007 bij elkaar en hebben twee dochters, die in 2011 werden geboren. De vader van Coronel Aispuro werd in 2013 opgepakt in een magazijn waar een aanzienlijke hoeveelheid marihuana lag opgeslagen.