Half miljoen coronadoden in VS, "grimmige en hartverscheurende mijlpaal"

In de Verenigde Staten is het aantal gerapporteerde doden als gevolg van het coronavirus boven de 500.000 uitgekomen. Daarmee telt het land de meeste dodelijke slachtoffers van het coronavirus ter wereld. Ruim 28 miljoen Amerikanen zijn volgens de Johns Hopkings University besmet geraakt met het virus, ook dat is het hoogste aantal ter wereld.

President Biden en vicepresident Harris stonden bij het Witte Huis stil bij de slachtoffers van het coronavirus. De komende vijf dagen hangen alle vlagen op federale gebouwen halfstok. Ook hield Biden een korte toespraak en een moment van stilte. Bij het Witte Huis waren kaarsen aangestoken.

"Meer Amerikanen zijn in één jaar overleden aan deze pandemie dan het aantal Amerikaanse doden in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Vietnamoorlog bij elkaar", zei Biden, die sprak van een "grimmige, hartverscheurende mijlpaal". "We staan stil bij de slachtoffers en de nabestaanden. Wij als land moeten hen herinneren, zodat we kunnen helen, ons kunnen verenigen en als één land deze pandemie kunnen verslaan."

De president riep Amerikanen ook op waakzaam te blijven in de strijd tegen het virus, door mondkapjes te dragen, afstand te houden en een vaccin te ontvangen.

Aantal slachtoffers loopt verder op

Het eerste dodelijke slachtoffer in de VS van het coronavirus werd begin februari 2020 gemeld. Vier maanden later waren er 100.000 slachtoffers, in september waren het er 200.000 en in december 300.000. Daarna ging het aantal doden hard omhoog: het duurde een maand om van 300.000 naar 400.000 te gaan, en nog eens een maand om te stijgen naar 500.000.

Wel is het gemiddelde aantal doden en besmettingen de laatste weken gedaald. Het aantal doden daalde van meer dan 4000 op sommige dagen in januari, naar een gemiddelde van minder dan 1900 per dag nu.

Experts waarschuwen echter dat nieuwe virusvarianten kunnen leiden tot een nieuwe golf aan besmettingen. Ook zeggen deskundigen dat nog niet genoeg mensen zijn gevaccineerd om het verschil te maken. Meer dan 44 miljoen Amerikanen hebben inmiddels zeker één prik met het Pfizer- of Moderna-vaccin gekregen.