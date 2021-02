Duizenden vrijwilligers helpen vervuilde stranden Israël schoonmaken

Maar de rechter heeft vandaag verboden om details te publiceren over de mogelijke dader, "om het complexe onderzoek met internationale aspecten in dit gevoelige stadium niet te schaden". Israëlische media zijn tegen de zwijgplicht in beroep gegaan, en ook natuurorganisaties zijn kritisch. "Wij eisen maximale openheid over deze ramp", zegt directeur Maya Jacobs van milieuorganisatie Zalul. "Alle informatie moet op tafel komen."

Vrijwilligers en militairen blijven intussen bezig om de aangespoelde teer van de kustlijn te verwijderen. Het duo op het strand bij Ga'ash blijft schoonmaken tot het donker is, zegt Dafna Rechter. "En morgen of overmorgen komen we weer terug. Er is nog een hoop werk te doen." De schoonmaakwerkzaamheden zullen zeker nog maanden duren, is de verwachting.