Verkiezingsposters VVD in Westervoort beklad met hakenkruizen en hitlersnor

In De Lier is er aantal verkiezingsborden ‘versierd’. O.a. op de Sportlaan (hoek Kijckerweg) en Burg. Crezéelaan (hoek M.A. de Ruyterstraat) heeft Rutte een bekende snor gekregen. Los of je voor of tegen hem bent; zo benieuwd wat de bekladder zelf allemaal voor samenleving doet.