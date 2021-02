Duitse moeder reed mogelijk met opzet water in Amsterdam in

De Duitse vrouw die afgelopen weekend met haar auto het water in Amsterdam in reed, deed dat mogelijk met opzet. Uit gesprekken met haar familie blijkt dat ze mogelijk zelfmoord wilde plegen, meldt de Duitse politie.

De 47-jarige vrouw uit Gronau reed met haar drie kinderen door Nederland, toen zij rond 02.00 uur 's nachts in Amsterdam-Noord in het water belandden. De kinderen van 8, 11 en 13 jaar konden zich vrij snel in veiligheid brengen, maar voor de moeder kwam hulp te laat. Haar lichaam werd pas de volgende dag door duikers uit het water gehaald.

De kinderen zijn opgevangen door de Nederlandse autoriteiten. Of er een vader in beeld is, kan de politie nog niet zeggen. Ook is het nog onduidelijk waarom de moeder en haar kinderen in ons land waren.

Er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de achtergrond van het incident. Zo wordt er volgens de Duitse politie gekeken of de vrouw ook de eventuele dood van haar kinderen zou hebben geaccepteerd.