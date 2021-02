KLM opnieuw veruit de grootste ontvanger van loonsteun

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft ook in de periode oktober tot en met december de meeste loonsteun gekregen. Als je alle dochterbedrijven van KLM meerekent die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan, en luchtvaartmaatschappij Transavia, kom je op een totaalbedrag van ruim 234 miljoen euro.

Dat blijkt uit het register dat het UWV, dat deze maatregel uitvoert, heeft gepubliceerd. Alle bedrijven die steun krijgen staan daarin, met het bedrag aan steun.

Ook in het voorjaar en de zomer was KLM de grootste ontvanger. Uit het register blijkt dat KLM inclusief Transavia en dochterbedrijven die ingeschreven staan bij de KvK, sinds het begin van de coronacrisis ruim 904 miljoen euro aan loonsteun ontvangen. Het bedrijf maakte vorige week zelf bekend in totaal ruim 1 miljard euro aan loonsteun te hebben gekregen.

Andere grote ontvangers van loonsteun in deze periode zijn Holland Casino (ruim 34 miljoen euro), Schiphol, inclusief de geregistreerde dochterbedrijven van de luchthaven (ruim 23 miljoen euro) en uitzendbureau Adecco, inclusief geregistreerde dochterbedrijven (ruim 14 miljoen euro).

77.000 bedrijven

De bedragen die worden genoemd zijn voorschotten, pas achteraf wordt berekend waar de bedrijven precies recht op hadden. Het kan dus zijn dat bedrijven een deel van dit bedrag moeten terugbetalen, of uiteindelijk juist recht hebben op meer.

In totaal hebben 77.000 bedrijven loonsteun gekregen in deze periode, die loopt van oktober tot en met december 2020. Een bedrag van 2,8 miljard euro is als voorschot aan die bedrijven overgemaakt. Half oktober sloot de horeca, en sinds half december geldt de harde lockdown waar we nu ook in zitten, met onder meer de sluiting van de kappers en de niet-essentiële winkels. Bedrijven in de horeca en detailhandel kregen het vaakst loonsteun.