Trump moet belastingaangiftes overdragen aan justitie

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat oud-president Trump zijn belastingaangiftes moet vrijgeven. Justitie wil onderzoek doen naar de financiële situatie van zijn zakenimperium.

De voormalig president wilde de cijfers geheimhouden. Een openbaar aanklager in New York krijgt nu toegang tot de documenten. Trump stapte tot twee keer toe naar de hoogste rechter om te voorkomen dat zijn gegevens in handen van justitie zouden komen.

De openbaar aanklager, de Democraat Cyrus Vance, is al een aantal jaar bezig met het onderzoek naar de financiële situatie en de boekhouding van Trumps bedrijven. De documenten moeten inzicht geven of er sprake is van belangenverstrengeling.

De Democraten willen weten hoe het zakenimperium van Trump eruitziet, zijn banden met buitenlandse investeerders en aan wie hij geld verschuldigd is. "Iedere dag die verstrijkt, vergroot de kans dat bewijsmateriaal verloren gaat", schreef het juridische team van Vance vorig jaar.