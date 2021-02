Geen celstraf voor oppasouders na dood kind, betrokkenheid wel zeker

Een man en een vrouw die terechtstonden voor de dood van een vijf maanden oude baby uit Brunssum zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van het kind, meldt 1Limburg. De rechtbank is er wel van overtuigd dat een van de twee verantwoordelijk is voor het overlijden, er is alleen niet met zekerheid te zeggen wie.

De man van 36 heeft volgens het Openbaar Ministerie het kind tijden het oppassen door elkaar geschud en geslagen, waarna de baby overleed. Het OM eiste negen jaar cel. Betrokkenheid van zijn 33-jarige vrouw - die ook thuis was - kon niet worden aangetoond, zei justitie. Voor haar werd daarom om vrijspraak gevraagd. De rechter ging daar in mee.

De vijf maanden oude Fabian kwam op 11 oktober 2017 om het leven in het ziekenhuis. Hij was daarvoor in de woning van zijn oppasouders in Brunssum. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten.

De 36-jarige man en zijn 33-jarige vrouw ontkenden altijd al dat ze iets te maken hebben gehad met de dood van de baby. Volgens hen is Fabian door een ongeluk om het leven gekomen. Hun zoon zou het campingbedje waarin Fabian sliep omver hebben getrokken. Door die klap zou de oppasbaby zijn overleden.

Ernstig hersenletsel

Volgens deskundigen past het letsel van de baby niet bij zo'n ongeluk. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek eerder al dat de baby was overleden door ernstig hersenletsel, veroorzaakt door slaan, stompen of een val van grote hoogte. "Simpele 'huis-'tuin- en keuken ongevallen' zijn onvoldoende om zulke ernstige en fataal verlopende letsels te verklaren."

De rechter volgt de deskundigen en is er zeker van dat een van de twee verdachten Fabian heeft mishandeld, waarna hij overleed, maar weet dus niet wie. Volgens de rechter worden er dingen verzwegen.

"De rechtbank kan niet vaststellen wie nu wat verzwijgt. Dit heeft tot gevolg dat de rechtbank ook niet kan vaststellen wie van de verdachten het fatale letsel aan Fabian heeft toegebracht, hoewel het wel één van hen geweest moet zijn. Het dossier bevat ook geen bewijs dat de verdachten het letsel samen hebben toegebracht. De rechtbank moet daarom allebei de verdachten vrijspreken van betrokkenheid bij de dood van Fabian."

De vrouw van 33 is wel veroordeeld voor de mishandeling van haar eigen zoon. Ze moet een taakstraf doen van 60 uur.