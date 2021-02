Brand in Rotterdams metrostation, mensen gecontroleerd op rookvergiftiging

Het Rotterdamse metrostation Oostplein is ontruimd vanwege rookontwikkeling in het station. De regionale zender Rijnmond meldt dat er een vonk onder een metrotoestel werd gezien die mogelijk afkomstig was van een brand onder het station.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat er passagiers uit de metro zijn gehaald. Zo'n twintig personen worden gecontroleerd op rookvergiftiging. De brand was volgens een woordvoerder "vrij snel uit".

Volgens Rijnmond kreeg de Rotterdamse metro recent te maken met twee soortgelijke incidenten op de stations Marconiplein en Dijkzigt.