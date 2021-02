Ruim 50 besmettingen en een dode door uitbraak Britse variant in het UMCG

Door een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in het UMCG in Groningen is een patiënt overleden. Daarnaast zijn zeker 52 medewerkers en patiënten positief getest op het virus.

Het slachtoffer raakte besmet op een afdeling waar met name hart- en longpatiënten worden verpleegd. Daar brak een week geleden het virus uit. "Het is afschuwelijk en verdrietig dat dit gebeurt", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen RTV Noord.

Geschat wordt dat de eerste besmetting rond 8 februari plaatsvond. Sindsdien zijn honderden medewerkers getest. Tot nu toe zijn 28 medewerkers en 24 patiënten positief getest op de Britse variant. Om de uitbraak onder controle te krijgen, wordt er nog steeds veel getest. Ook doet de GGD bron- en contactonderzoek. De bron is nog niet vastgesteld.

Roosterproblemen

Afgelopen week is de afdeling waar het virus rondwaarde grondig schoongemaakt. Geplande operaties moesten daardoor worden uitgesteld of verplaatst, spoedoperaties konden wel doorgaan. Ook zijn er patiënten naar andere afdelingen en andere ziekenhuizen verplaatst. Inmiddels komt de planbare zorg weer op gang.

Volgens de woordvoerder zijn er daarnaast ook gevolgen voor de werknemers. "Elke keer als een medewerker positief wordt getest, moeten de roosters weer worden aangepast. Dat is een heel gepuzzel. We doen allemaal een stapje harder, maar daar zit een grens aan."

Het is niet de eerste uitbraak van het virus in het ziekenhuis. Eind december nog kreeg het UMCG te maken met een corona-uitbraak onder medewerkers van een verpleegafdeling voor covid-19-patiënten. Het ging toen om artsen, verplegers en facilitair personeel.