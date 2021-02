GaiaZOO neemt afscheid van muskusossen, Nederland te warm

De Limburgse dierentuin GaiaZOO neemt afscheid van de laatste twee muskusossen in ons land. Vanwege de langere, warmere zomers in Nederland is het volgens de dierentuin "niet langer verantwoord" om de dieren te houden. De dieren zijn niet goed bestand tegen het veranderende klimaat, schrijft GaiaZOO in een persbericht.

De muskusossen - een moeder en haar zeven maanden oude dochter - verhuizen deze week naar een wildpark in Tsjechië. GaiaZOO was de enige Nederlandse dierentuin waar de dieren, die als natuurlijk leefgebied de arctische toendra hebben, te zien waren.

IJstijddieren

In de laatste IJstijd (tot zo'n 10.000 jaren geleden) leefden muskusossen in Nederland op droge grassteppes met onder meer mammoeten en wolharige neushoorns. Daarna trokken ze met de terugtrekkende gletsjers naar het noorden.

In de dierentuin in Kerkrade werden meerdere muskusossen geboren. Op een gegeven moment telde het park negen muskusossen. Maar de meesten werden ziek en stierven of werden dood geboren.

Vorig jaar gingen twee van drie volwassen dieren dood. "We vinden het vanuit het oogpunt van dierwelzijn niet langer verantwoord om deze IJstijdbewoner in onze omgeving te houden", zegt GaiaZOO-directeur Rob Huppertz.

Het muskusossenverblijf wordt verbouwd tot een verblijf voor bosrendieren. Die zijn volgens de dierentuin beter bestand tegen hogere temperaturen.