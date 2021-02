Oppositieleider Wine stopt verzet rechtszaak verkiezingsuitslag Uganda, 'rechters partijdig'

De Ugandese oppositieleider Bobi Wine wil de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen intrekken. Volgens hem zijn de raadsheren van het hooggerechtshof partijdig.

Wine verloor bij de verkiezingen van vorige maand van zijn politieke rivaal Yoweri Museveni, de zittende president. Maar volgens Wine klopt de uitslag niet.

Hij spreekt van "de meest frauduleuze verkiezingen van Uganda ooit". Militairen zouden stembiljetten van kiezers hebben ingevuld en mensen zouden zijn weggejaagd bij stembureaus.

'Rechters zijn vrienden van president'

Wine stapte naar het hooggerechtshof om de uitslag aan te vechten, maar hij zegt nu dat de raadsheren die over de zaak moeten beslissen vrienden van Museveni zijn.

Volgens een woordvoerder van het hof is de zaak nog steeds in behandeling, omdat Wine zijn advocaten nog niet de opdracht heeft gegeven om het verzet te staken. Hij spreekt van een politiek spel.

Het is onduidelijk of Wine zich nu bij de uitslag van de presidentsverkiezingen neerlegt, of dat hij op een andere manier doorgaat met zijn verzet.