Gemeenten zijn grotendeels voorbereid op verkiezingen, maar lopen vast op details

Hij vraagt zich af of het poststemmen wel is getest. "Bij sommige dingen denk ik: je kunt er niet vanuit gaan dat ouderen dit zomaar weten. Bijvoorbeeld de afgiftepunten: op sommige brieven staat dat ze dat online moeten opzoeken, maar dan snappen ze niet waar."

Het ministerie heeft het briefstemmen wel onderzocht. Uit dat kleine onderzoek, onder twaalf 70-plussers, kwam ook de conclusie dat de ouderen niet alle instructies tot in detail lezen. "Er is een potentieel risico dat er handelingen over het hoofd worden gezien", is te lezen in het onderzoeksrapport.

Lastminute aanpassingen?

Van Foreest stelt voor om de communicatie te verbeteren. Ook beveelt hij aan om de enveloppen bij het poststemmen verschillende kleuren of formaten te geven, of de instructies nummersgewijs op te schrijven. Van Foreest geeft zijn aanbevelingen deze week door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar of dat op tijd is, weet hij niet. "Ik ben bang dat de instructie en de enveloppen niet meer kunnen worden aangepast. Als dat zo is, hoop ik dat de overheid wel gaat inzetten op communicatie. Dat is echt nodig."

Als dingen worden verbeterd is dat alleen maar goed, zegt gemeente Den Bosch. Zolang er maar niet te veel wordt aangepast. "We krijgen als gemeente heel veel voor onze kiezen. Ik hoop dat we niet meer lastminute nieuwe regels krijgen. Dan kunnen we ons op die laatste details richten."