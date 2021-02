Succesvolle transplantaties met tot leven gewekte donorharten bij Britse tieners

Artsen van de Britse gezondheidsdienst NHS hebben zes Britse tieners voorzien van een donorhart dat al was gestopt met kloppen. De donorharten werden weer tot leven gewekt door een machine die de omstandigheden in het menselijk lichaam nabootst.

De Britse kinderen zijn tussen 12 en 16 jaar, stonden op de wachtlijst voor een donorhart en zijn allemaal tijdens de coronapandemie geopereerd. Dat gebeurde in een ziekenhuis in Londen.

Donorharten komen normaal gesproken van patiënten die hersendood zijn verklaard, maar bij wie het hart nog klopt. Artsen in Cambridgeshire slaagden erin om donorharten die niet meer klopten weer aan de gang te krijgen buiten het lichaam van de overledenen. Dat gebeurde met behulp van een speciale machine, een Organ Care System (OCS).

Die machine houdt het hart warm, geeft het voedingsstoffen en pompt 1,5 liter bloed van de donor in een cyclus door het hart heen. Als het hart weer regelmatig klopte, werd het vervoerd naar Londen en getransplanteerd bij een van de kinderen.

Minder lang wachten

Als een hart dat gestopt is met kloppen toch geschikt kan worden gemaakt voor transplantatie, kunnen er in de toekomst meer transplantaties plaatsvinden. Wie een donorhart nodig heeft, hoeft dan waarschijnlijk minder lang op een wachtlijst te staan.

"Het betekent dat mensen na overlijden hun hart kunnen doneren in situaties waar dat voorheen niet mogelijk was", zegt John Forsythe, medisch directeur voor orgaandonatie en transplantatie bij de NHS.

De methode is eerder al succesvol toegepast bij volwassenen. De Britse gezondheidsdienst noemt de toepassing bij kinderen een wereldprimeur. "Dat zou goed kunnen", reageert een woordvoerder van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). "In Groot-Brittannië en Australië is er de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan."

Nederlandse artsen willen de methode binnenkort gaan gebruiken voor volwassenen die een donorhart nodig hebben. Van toepassing voor Nederlandse kinderen is voorlopig geen sprake.