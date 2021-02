Duikers zoeken naar vermiste vrouw uit auto die in Amsterdam te water raakte

De politie in Amsterdam is nog steeds met duikers op zoek naar de bestuurster van een auto die afgelopen nacht te water raakte. Dat gebeurde bij de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord. "We blijven zoeken totdat het donker wordt of tot we iemand gevonden hebben", zegt een woordvoerder van de politie.

De auto, met een Duits kenteken, kwam rond 02.00 uur vannacht in het water terecht. Vrij snel konden drie kinderen de auto verlaten. De vierde inzittende, de moeder, is nog niet gevonden. "Gelukkig gaat het goed met de drie kinderen", zegt de woordvoerder.

Hoe oud de kinderen zijn kon de politie niet precies zeggen, maar "we gaan uit van onder de 18". Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. "We houden rekening met alle mogelijke scenario's."