Provincie Limburg legt overplaatsing dassengezin opnieuw onder de loep

De provincie Limburg laat nog eens onderzoeken of vier in Roermond gevangen dassen kunnen worden overgebracht naar een nieuw onderkomen in Vlodrop, niet ver van Roermond. Dierenbeschermers hebben kritiek op dit plan, omdat daar volgens hen al een dassengezin woont.

In opdracht van de provincie werden in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roermond een vrouwtjesdas en twee jongen gevangen. Eerder werd ook al een mannetje uit de burcht gehaald. De beschermde dieren moesten wijken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk.

De bedoeling was om de dassen over te plaatsen naar een nieuw aangelegde kunstburcht in Vlodrop. Maar onder druk van natuurorganisaties en de Partij voor de Dieren heeft de provincie bersloten daar nog mee te wachten omdat er op die plek al een bestaande, bewoonde burcht aanwezig zou zijn. Ook zou de nieuwe burcht nog maandenlang naar mensen ruiken, hetgeen de dieren zou afschrikken.

Volgens Statenlid Pascal Plusquin zouden de overgeplaatste dieren in conflict kunnen komen met de andere dassen. "De kans dat ze er kunnen aarden is vrijwel nihil", zei ze gisteren tegen 1Limburg.

Rust

Volgens de provincie is er geen andere dassenburcht, de beoogde plek wordt nogmaals bestudeerd "in het belang van de het welzijn van de dassen en om nog meer hectiek uit te kunnen sluiten".

De vier dassen zitten momenteel in een gespecialiseerde opvanglocatie in Opglabbeek. Daar worden de dieren onderzocht en kunnen ze tot rust komen. "Het is nu zaak dat de dieren kunnen bijkomen van de hectiek en dat in alle rust de vervolgstappen kunnen worden afgewogen", laat de provincie aan 1Limburg weten.