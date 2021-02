Verkeershinder door grote brand bij Hazerswoude-Dorp

In een loods in de Zuid-Hollandse plaats Hazerswoude-Dorp woedt een grote brand. De rookpluim is in de wijde omgeving te zien en de N209 tussen Benthuizen en Boskoop is in verband met de rook in beide richtingen afgesloten. In de loods stonden onder meer tractoren en machines, schrijft Omroep West.

De brand begon in het achterste deel van de loods. De brandweer probeerde het voorste deel te redden, maar even voor 13.00 uur twitterde de veiligheidsregio Hollands Midden dat de brand was opgelaaid. "De muur in de loods heeft het niet gehouden. Het voorste deel staat nu ook in brand. In verband met onze veiligheid hebben we onze voertuigen moeten herpositioneren".

Er zijn volgens de brandweer geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.