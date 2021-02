Onderzoeksraad voor Veiligheid naar Luik voor onderzoek vliegtuig

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat vandaag met een team naar de Belgische stad Luik om onderzoek te doen naar de Boeing 747 die gistermiddag boven Meerssen onderdelen verloor. "We zijn gisteren begonnen met het verzamelen van brokstukken en we gaan nu ook bij het vliegtuig zelf kijken", zegt een woordvoerder tegen 1Limburg.

De Boeing 747 vertrok gistermiddag rond 16.10 uur van Maastricht Aachen Airport naar New York en kreeg al snel problemen. Een van de motoren vloog in brand en verloor stukken van de turbinebladen. In Meerssen raakten twee mensen gewond en raakten talloze woningen en auto's beschadigd. Het toestel vloog op drie motoren verder en landde op de luchthaven van Luik.

Niet alleen de Onderzoeksraad maar ook het team Luchtvaarttoezicht van de politie is een onderzoek gestart. Bekeken wordt of er sprake is van verwijtbare schuld. "Wij kunnen niet naar België, omdat het mogelijk kan uitlopen op een strafrechtelijk onderzoek en dan zijn wij niet bevoegd in België te opereren", zegt een woordvoerder tegen 1Limburg.

"Daarom hebben we onze Belgische collega's gevraagd enkele eerste onderzoeksvragen voor ons te beantwoorden. Mocht daaruit blijken dat de oorzaak zou kunnen liggen in verwijtbaar handelen, dan dienen wij een rechtshulpverzoek in."

Online bijeenkomst

Maastricht Aachen Airport houdt volgende week een online bijeenkomst voor de inwoners van Meerssen. Het vliegveld wil voor zover mogelijk toelichten wat er is gebeurd. Ook kunnen mensen tijdens de bijeenkomst vragen stellen en hun zorgen uiten.

"Al onze aandacht gaat nu eerst uit naar de directbetrokkenen van dit incident. We proberen momenteel in contact te komen met een vrouw en de ouders van de jongen die gisteren verwondingen opliepen", aldus de luchthaven.