Duizenden kijkers voor zeldzame cactus die in Cambridge tot bloei komt

In de botanische tuin van Cambridge University is live voor de camera de bloem van een zeldzame cactus tot bloei gekomen. Volgens onderzoekers, die de bloem de afgelopen week 's nachts nauwlettend in de gaten hielden, is het voor het eerst dat de Selenicereus wittii - in het Engels de 'maanbloem' genoemd - tot bloei komt in het Verenigd Koninkrijk.

Via een livestream, die al elf dagen in de lucht was, keken duizenden mensen mee naar het moment waarop de bloem openging. Sinds de live-uitzending aan de gang is, hebben al 120.000 mensen de beelden aangeklikt.

Hier is een versnelde opname te zien van de bloei van de cactus: