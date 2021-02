Dierenbeschermers boos over uitgraven dassenburcht Roermond

Tot woede van dierenbeschermers heeft de provincie Limburg afgelopen nacht een vrouwtjesdas en twee jongen uit een dassenburcht in Roermond gehaald. De beschermde dieren moeten wijken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk en worden overgeplaatst. Eerder werd ook al een mannetje uit de burcht gehaald.

Stichting Das & Boom, gesteund door zeventien andere natuur- en milieuorganisaties, vreest dat de dieren een verhuizing naar een nieuwe dassenburcht niet overleven. Er werd een petitie aangeboden en een kort geding aangespannen, maar toch zette de provincie door. Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren zegt bij 1Limburg dat Limburg zich niet aan de wetgeving houdt en "iedereen verkeerd heeft geïnformeerd."

Zwanger, dus niet verplaatsen

De dassen, toen nog alleen een mannetje en een vrouwtje, werden nog niet zo lang geleden ontdekt in Roermond, op een plek waar voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwbouwwijk. Er was meteen het vermoeden dat het vrouwtje zwanger was en niet verplaatst kon worden.

De provincie zegt nu dat de twee jongen die vannacht zijn uitgegraven niet van de uitgegraven vrouwtjesdas zijn maar van een ander, onbekend vrouwtje. Maar volgens Statenlid Plusquin is aangetoond dat het verplaatste vrouwtje de jongen zoogde.

De dassen zitten nu in een tijdelijke opvang en worden binnenkort overgebracht naar een nieuwgebouwde dassenburcht. Dierenbeschermers wijzen erop dat het nog maanden duurt voordat de geur van mensen uit die burcht is verdwenen. Pas daarna zouden de dieren mogen worden overgebracht.