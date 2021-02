95-jarige nazi-kampbewaker vanuit VS naar Duitsland overgebracht

Een voormalige bewaker van een Duits concentratiekamp is na een verblijf van ruim 60 jaar in de Verenigde Staten overgebracht naar Duitsland. Friedrich Karl Berger, een 95-jarige Duitser, was in 1945 kampbewaarder van een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme, ten zuidoosten van Hamburg.

Volgens beoogd minister van Justitie Wilkinson laat de uitzetting zien dat de VS geen vrijhaven is voor betrokkenen bij nazimisdaden en andere mensenrechtenschendingen. "Deze zaak laat zien dat zelfs na vele decennia wij niet terugschrikken voor het nastreven van gerechtigheid voor de slachtoffers van de nazi's."

'Geen misstanden gezien'

Berger woonde al sinds 1959 in de VS. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zijn rol onderzocht en hij heeft tegenover de Amerikaanse autoriteiten bevestigd dat hij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele weken heeft gewerkt in het buitenkamp bij Meppen, bij de grens met Nederland. Naar eigen zeggen heeft hij toen geen misstanden of moorden gezien.

Berger zei dat hij erop toezag dat mensen niet uit het kamp ontsnapten. Ook bekende hij dat hij betrokken was bij de evacuatie van het kamp in 1945. Daarbij kwamen zeker zeventig gevangenen om het leven.

In Neuengamme zaten circa 106.000 mensen gevangen. Ongeveer 55.000 gevangenen hebben het verblijf niet overleefd. Ruim 5500 Nederlanders werden gedeporteerd naar kamp Neuengamme. Slechts 600 van hen keerden terug na de oorlog.

Een Amerikaanse rechtbank oordeelde vorig jaar dat Berger uitgezet moest worden nadat er in de Duitse stad Celle een onderzoek was begonnen naar zijn betrokkenheid bij de dood van gevangenen in het buitenkamp. Afgelopen december lieten aanklagers in Duitsland de zaak tegen hem vallen, omdat ze over onvoldoende bewijs beschikten om Bergers verhaal te weerleggen.

Vrij man in Duitsland

De Duitse aanklager heeft de politie in de deelstaat Hessen wel gevraagd om Berger te verhoren na zijn aankomst op de luchthaven van Frankfurt. Dat zal vrijwillig moeten gebeuren: een woordvoerder van de politie zegt dat er op dit moment geen onderzoek tegen de oud-kampbewaarder loopt en dat hij "een vrij individu" is.