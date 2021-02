Man (66) opgepakt om versturen explosieven naar Duitse voedingsbedrijven

De Duitse politie heeft een 66-jarige man opgepakt op verdenking van het versturen van bombrieven en -pakketten naar supermarktketen Lidl en voedingsmiddelenbedrijf Wild, afgelopen week. Daarbij raakten in totaal vier mensen gewond.

Rechercheurs kwamen de man op het spoor door een bompakket dat in de nacht van woensdag op donderdag werd gevonden in een distributiecentrum op de luchthaven van München. Dat pakket was gericht aan een fabrikant van babyvoeding.

Volgens de Duitse autoriteiten is de gepensioneerde verdachte door speciale eenheden thuis opgepakt. De man beroept zich op zijn zwijgrecht en zit in de cel.

De politie denkt niet dat er nog andere bompakketten in omloop zijn.