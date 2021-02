Delen Jakarta onder water, meer regen verwacht

Laaggelegen delen van de Indonesische hoofdstad Jakarta en steden in de buurt staan onder water. De oorzaak is de hevige regenval in de afgelopen dagen in combinatie met verstopte watergangen, waardoor rivieren en kanalen buiten hun oevers traden.

In sommige wijken in het zuiden en oosten van de stad staat 1,8 meter water. Op video's is te zien dat bewoners tot aan hun schouders door water waden, dat auto's onder water zijn verdwenen en dat reddingswerkers bewoners met vlotten en bootjes in veiligheid brengen. Bijna 1400 bewoners moesten hun huis verlaten.

Reddingswerkers gingen huizen langs en zetten bootjes in: