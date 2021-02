Hoger beroep Navalny afgewezen, definitief naar strafkamp

Een rechtbank in Moskou heeft het hoger beroep van oppositieleider Aleksej Navalny afgewezen. Hij was veroordeeld tot een verblijf van 3,5 jaar in een strafkamp.

Zijn voorarrest wordt daarvan afgetrokken en ook haalde de rechter er zes weken vanaf. Dat betekent dat Navalny ruim 2,5 jaar krijgt.

"Jullie halen er nog eens anderhalve maand af, fantastisch", was de reactie van Navalny. Hij zei ook dat hij nog steeds gelooft dat Rusland op een dag een vrij land zal zijn.

Navalny wordt over een week naar een strafkolonie overgebracht, zegt correspondent Iris de Graaf. Het betekent ook dat hij niet in hoger beroep kan in de zaak die later vandaag aan de orde komt over belediging van een oorlogsveteraan. Daarvoor kan hij een boete van ruim 10.000 euro krijgen, zegt De Graaf.

Vergiftiging

Beide rechtbanken achten Navalny schuldig aan het niet naleven van de voorwaarden van de voorwaardelijke straf in 2014. De oppositieleider werd toen in de zogeheten Yves Rocher-zaak veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dat fraudeproces niet eerlijk is verlopen. Volgens Navalny was het een politiek proces.

De veroordeling in 2014 was voorwaardelijk. Een van de voorwaarden was dat hij zich geregeld bij de autoriteiten zou melden. Dat deed hij niet toen hij vorig jaar in Duitsland verbleef, om te herstellen van een poging tot vergiftiging, vrijwel zeker door een Russische geheime dienst. Na terugkeer uit Duitsland, in januari, werd hij gearresteerd.

Volgens de rechter was hij al ontslagen uit het ziekenhuis en had hij zich wel kunnen melden.

Demonstraties

Dat Navalny voor langere tijd achter de tralies verdwijnt, komt het Kremlin goed uit; de oppositie is voorlopig zijn leider kwijt. In de afgelopen weken bewees Navalny door het hele land tienduizenden mensen op straat te kunnen krijgen. De politie greep hard in, meer dan 10.000 mensen werden opgepakt. Navalny-getrouwen willen in de lente opnieuw de straat op gaan.

Het Kremlin weigerde jarenlang de naam Navalny uit te spreken. Inmiddels wordt hij in de Russische media neergezet als een "buitenlandse agent" die door het Westen wordt ingezet om chaos in Rusland te zaaien.