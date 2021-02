Van woningnood tot lijflied: jongeren dagelijks live in gesprek met lijsttrekkers

De livestream van de gesprekken is te zien via NOS.nl, het YouTube-kanaal van NOS op 3, NPO Politiek en de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3. De uitzending is live dus kan iedereen kan meepraten en vragen stellen via Facebook en YouTube.

Voor de uitzendingen vroeg NOS op 3 aan zo'n 4700 jongeren wat ze van politici willen weten. Naast de eerder genoemde onderwerpen, bleken er ook een hoop vragen te leven over wat de politieke partijen willen doen met het onderwijs, de zorg, het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen. Dat blijken onderwerpen te zijn die veel jongeren meewegen bij het bepalen op wie ze volgende maand stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Jongeren zijn ook nieuwsgierig naar de lijsttrekker zelf, omdat ze naast de partij ook de persoon meewegen in hun stemkeuze. Zo vragen ze zich af wat de lijsttrekker zou doen als hij of zij "een schijt-aan-coronadag" heeft. Of welke "inspiratieles" ze zouden geven aan scholieren als ze eentje mochten bedenken. En: wat is hun lijflied eigenlijk?

De reeks wordt gepresenteerd door Albert Bos en Sophie Frankenmolen.