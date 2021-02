Wekdienst 20/2: Proef cabaretshow voor 500 mensen • NK indooratletiek

'Nederland betrokken bij betaling losgeld aan Nigeriaanse piraten': NRC meldt dat de Nederlandse ambassade in Nigeria in 2018 nauw betrokken was bij de betaling van tonnen aan losgeld aan piraten die een Nederlands vrachtschip hadden gekaapt.

Relschoppers plunderen winkels op vierde avond betogingen Spanje: sinds dinsdag gaan betogers in Spanje de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van rapper Pablo Hasél, die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten.