Nieuwe toegangsweg Den Haag nu open voor iedereen

Twee weken na de officiële opening is de Rotterdamsebaan in Den Haag open voor alle automobilisten. De nieuwe weg maakt het voor automobilisten die via de A13 uit Rotterdam komen makkelijker om door te rijden naar het centrum van Den Haag.

Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Omroep West dat de laatste werkzaamheden "lekker vlot" zijn afgerond, waardoor de weg al de afgelopen avond open kon in plaats van de komende ochtend. Zo zijn op de laatste dag nog enkele verkeerslichten afgesteld.

Oorspronkelijk was het plan de Rotterdamsebaan vorig weekend al te openen voor het publiek, maar dat ging niet door omdat er nog dikke plakken ijs op het wegdek lagen door het winterweer.

Heel druk stukje

Bij de opening van de toegangsweg op 5 februari zei verkeersminister Van Nieuwenhuizen dat de nieuwe weg op "een heel druk stukje Nederland" ervoor zorgt dat bedrijven en woonwijken kunnen groeien en dat de regio bereikbaar blijft.

De aanleg van de Rotterdamsebaan kostte 645 miljoen euro. Een belangrijk onderdeel van de weg is een 1800 meter lange tunnel. De kleurrijke Victory Boogie Woogietunnel is vernoemd naar een van de bekendste werken van schilder Piet Mondriaan.