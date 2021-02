Waarom veel zwarte Amerikanen het coronavaccin wantrouwen

Volgens hem is het belangrijk dat bekendheden zoals vicepresident Harris of basketbalster Michael Jordan het goede voorbeeld geven en zich publiekelijk laten vaccineren. Curry zegt dat het nóg belangrijker is dat mensen in de buurt het voortouw nemen.

"Het zijn juist de dominees, de lokale ondernemers, de buurtwinkeliers... Het zijn de gesprekken bij de kapper of bij de schoonheidsspecialist. Die zullen het verschil maken."

Boksschoolhouder McDowell heeft zelf twee familieleden verloren aan corona, toch weet hij het zeker. "Ik neem het niet." En hij is niet alleen, meer dan de helft van de zwarte Amerikanen laat weten nog te twijfelen over het vaccin.

Grote uitdaging

Het grote verschil in de vaccinatiegraad tussen bevolkingsgroepen vormt een grote uitdaging voor de regering-Biden. Op zijn tweede dag als president heeft Biden een decreet getekend om de raciale ongelijkheid aan te pakken. Daarbij heeft hij speciale adviseurs benoemd die zich gaan richten op de gezondheidszorg.

Het debat over de vaccinaties binnen de zwarte gemeenschap is onderdeel van een lange, gecompliceerde geschiedenis. "Mensen vergeten dat niet zomaar," zegt dominee Curry. "Maar ik wil dat iedereen begrijpt waarom we dit moeten doen. Het is een kwestie van leven of dood."