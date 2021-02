'Prins Philip (99) tot volgende week in ziekenhuis'

De Britse prins Philip ligt nog tot zeker volgende week in het ziekenhuis, zegt een bron tegen de BBC. Woensdag maakte Buckingham Palace bekend dat de 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth uit voorzorg was opgenomen, nadat hij zich enkele dagen niet goed had gevoeld.

De bron zegt dat de hertog van Edinburgh goedgemutst is en dat zijn arts het zekere voor het onzekere neemt.

Geen corona

Philip zou geen corona-gerelateerde klachten hebben. De 94-jarige koningin Elizabeth is nog altijd op Windsor Castle, het paleis bij Londen waar het koninklijk paar sinds het begin van de coronacrisis verblijft. Het echtpaar kreeg vorige maand hun eerste vaccin toegediend tegen Covid-19.

Philip verschijnt al 3,5 jaar bijna niet meer in het openbaar. Vanwege zijn hoge leeftijd en broze gezondheid ging hij in 2017 met pensioen.