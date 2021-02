Soep teruggeroepen vanwege gember met verboden ethyleenoxide

De producent van PUUR Rineke Super Soep Pompoen is een terugroepactie begonnen. In de soep zit gember waarin de verboden stof ethyleenoxide is aangetroffen.

Het gaat om soepen met de houdbaarheidsdatum 30-07-2021 en 31-12-2021. Ze werden verkocht bij onder meer Ekoplaza, G&W GezondheidsWinkel en The Green Chapter.

Sesamzaad

Het is niet voor het eerst dat voedsel met ethyleenoxide in opspraak is. Een paar maanden geleden was er al een grote terugroepactie van honderden producten met sesamzaad waar ook ethyleenoxide in zat.

Ethyleenoxide is een gas. In de EU is het verboden om voedsel ermee te behandelen omdat het kankerverwekkend is. Het sesamzaad met de stof kwam uit India, daar wordt ethyleenoxide gebruikt om bacteriën, schimmels en virussen te doden. "Iemand die dagelijks gedurende lange tijd verontreinigd sesamzaad eet, kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden", zei de NVWA toen.

Fabrikant Frenchtop Natural Care Products kan nog niet zeggen waar de gember in de soep vandaan kwam. "Het onderzoek hiernaar loopt nog, wij zijn hier druk mee bezig."